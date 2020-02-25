محمد بن مسعود - الدمام - قالت: تُصحب بنشاط في الرياح وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة, التي تتضمن أتربة مثارة, وأمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية. وتشمل الحالة المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.الأرصاد حالة الطقس المدينة المنورة 25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 09:10 AM قالت: تُصحب بنشاط في الرياح وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية Advertisements "الأرصاد" تنبّه: أتربة وأمطار رعدية على المدينة المنوّرة "الأرصاد" تنبّه: أتربة وأمطار رعدية على المدينة المنوّرة أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة, التي تتضمن أتربة مثارة, وأمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية. وتشمل الحالة المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً. الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد" تنبّه: أتربة وأمطار رعدية على المدينة المنوّرة ،

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