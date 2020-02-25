شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» تحدد شروط ابتعاث الماجستير لـ5 دول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وضعت وزارة التعليم، 7 ضروط لابتعاث المعلمين الراغبين في دراسة الماجستير في دول أمريكا وبريطانيا وأستراليا ونيوزلندا وأيرلندا للعام الدراسي القادم 1442، وذلك في تخصصات القيادة والعلوم البحتة والتربية الخاصة والطفولة المبكرة والإرشاد المدرسي.

وأوضحت الوزارة، أن الشروط تتمثل في: ألا يزيد عمر المترشح على 25 عاما وفقا للتاريخ الهجري، والمعدل التراكمي للبكالوريوس من 4 إلى 5 أو 3 إلى 4 أو 90 إلى 100، والحصول على 5 درجات في اختبار UKVI IELTS، والحصول على 80 درجة في اختبار قدرات الجامعيين.

وأشارت إلى أن من بين الشروط، أن يكون الأداء الوظيفي ممتاز في آخر سنة، وألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي في السنة الأخيرة أو أن يكون طرفا في قضية قائمة، مع اجتياز المقابلة الشخصية في جهاز الوزارة بحد أدنى 80 درجة؛ فضلًا عن ألا يكون قد سبق له الحصول على فرصة ابتعاث سابقة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أن يلتزم بالدراسة في نفس الجامعة والتخصص المترشح له، وأن يكون الترشيح وفقا للفئة المستهدفة في المسارات المحددة، وأن يتم تحديد رغبات دول الابتعاث وفق ما تم تحديده في نظام فارس.