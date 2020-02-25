شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الحرم المكي يتسقبل المصلين بزخات المطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل الحرم المكي، اليوم الثلاثاء، المصلين بزخات المطر التي هبّت معها نسائم الرحمة. ووثق مقطع فيديو متداول، ابتهاج المعتمرين والمصلين في الحرم المكي الشريف بهطول الأمطار. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت أن تشهد عدة مناطق، اليوم أمطارًا رعدية من متوسطة إلى غزيرة، كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض.

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