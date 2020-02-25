توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ورئاسة أمن الدولة

أبرمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ورئاسة أمن الدولة اليوم مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. وقّع المذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني لرفع مستوى التعاون التقني في مجالات العمل المشتركة.

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