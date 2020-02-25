السعودية اليوم / جامعة الجوف تطلق 11 برنامجاً في الدبلوم لحملة الشهادة الثانوية للجنسين



سكاكا 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

أعلنت جامعة الجوف ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، عن إطلاق 11 برنامجاً في الدبلوم (المدفوعة)، لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الجامعي 1442هـ، مصنفة من قبل وزارة الخدمة المدنية للجنسين في سكاكا والقريات.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور إبراهيم العلي، أن العمادة حددت لبرامج الدبلوم التي تشمل 5 فصول دراسية (سنتان ونصف) رسوم دراسية (25000) وهي دبلوم الاتصالات وشبكات الحاسب، دبلوم تقنية البرمجة وقواعد البيانات، دبلوم الأعمال المصرفية، أما البرامج المحددة بأربعة فصول دراسية (سنتان) رسوم دراسية (20000) تشمل دبلوم الأمن والسلامة، والتحرير الصحفي، والمحاسبة، والتسويق، والعلاقات العامة، في حين حُددت للبرامج التي تشمل فصلان دراسيان رسوم دراسية (10000)، بدبلوم التحرير والسكرتارية، والإدارة المكتبية، والإخراج الإذاعي والتلفزيوني، مضيفاً أن التقديم على هذه البرامج سيبدأ يوم الأحد 13 رجب 1441هـ، الموافق 8 مارس 2020م، من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية.

واشترطت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعوديَّ الجنسية أو يحمل إقامة نظامية سارية المفعول، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية

وتأتي هذه البرامج انطلاقًا من الدور المجتمعي لجامعة الجوف، في خدمة المجتمع وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتهيئتهم لسوق العمل، وللمساهمة في نشر الثقافة والمعرفة والوعي العلمي والتقني بالأساليب العلمية والتطبيقية المختلفة.

// انتهى //

08:52ت م

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سكاكا 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسأعلنت جامعة الجوف ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، عن إطلاق 11 برنامجاً في الدبلوم (المدفوعة)، لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الجامعي 1442هـ، مصنفة من قبل وزارة الخدمة المدنية للجنسين في سكاكا والقريات.وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور إبراهيم العلي، أن العمادة حددت لبرامج الدبلوم التي تشمل 5 فصول دراسية (سنتان ونصف) رسوم دراسية (25000) وهي دبلوم الاتصالات وشبكات الحاسب، دبلوم تقنية البرمجة وقواعد البيانات، دبلوم الأعمال المصرفية، أما البرامج المحددة بأربعة فصول دراسية (سنتان) رسوم دراسية (20000) تشمل دبلوم الأمن والسلامة، والتحرير الصحفي، والمحاسبة، والتسويق، والعلاقات العامة، في حين حُددت للبرامج التي تشمل فصلان دراسيان رسوم دراسية (10000)، بدبلوم التحرير والسكرتارية، والإدارة المكتبية، والإخراج الإذاعي والتلفزيوني، مضيفاً أن التقديم على هذه البرامج سيبدأ يوم الأحد 13 رجب 1441هـ، الموافق 8 مارس 2020م، من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية.واشترطت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعوديَّ الجنسية أو يحمل إقامة نظامية سارية المفعول، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية السعودية أو ما يعادلها، ولا يحق للمتقدم أو المتقدمة الالتحاق في برنامجين مختلفين من برامج الدبلوم بالجامعة في وقت واحد، كما نوهت بأن تأجيل الدراسة أو الاعتذار غير متاح ببرامج الدبلومات، وكذلك سداد الرسوم المستحقة للبرنامج.وتأتي هذه البرامج انطلاقًا من الدور المجتمعي لجامعة الجوف، في خدمة المجتمع وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتهيئتهم لسوق العمل، وللمساهمة في نشر الثقافة والمعرفة والوعي العلمي والتقني بالأساليب العلمية والتطبيقية المختلفة.// انتهى //08:52ت م0023

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.