السعودية اليوم / الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على منطقة الباحة



الباحة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية.

وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الـ 6 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات غامد الزناد, وقلوة والمراكز التابعة لها .

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى أهمية أخذ الحيطة الحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول ، داعياً إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الأنترنت .

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