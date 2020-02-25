السعودية اليوم / الشيخ عبدالرحمن السديس يكرّم متقاعدي وكالة شؤون المسجد النبوي



المدينة المنورة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

كرّم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، المتقاعدين من منسوبي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي, وذلك خلال الحفل السنوي الذي أقيم بقاعة معالي الشيخ الفالح بوكالة شؤون المسجد النبوي.

وأعرب الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس عن شكره لمنسوبي وكالة شؤون المسجد النبوي المتقاعدين على ما بذلوه من جهد وعمل وعطاء مشرّف لخدمة المسجد النبوي وقاصديه بكل أمانة واقتدار, منوهاً بما هيأته الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لخدمة ورعاية الحرمين الشريفين والعناية بقاصديهما.

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08:39ت م

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