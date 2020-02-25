السعودية اليوم / جمعية الدعوة بالطائف تطلق سلسلة من الكلمات الوعظية



الطائف 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس

تطلق جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف غدًا سلسلة من الكلمات الوعظية بعدد من جوامع المحافظة بعنوان " تعظيم شعائر الله تعالى وحرماته", بعد صلاة العشاء بجامع والدة الأمير بندر بالقمرية.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن الدروس والمحاضرات الدينية والتوعوية للجمعية لشهر رجب الحالي ولتبصير الناس بأمور دينهم.

// انتهى //

07:55ت م

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