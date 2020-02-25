فيديو.. أمطار الخير على الحرم المكي

2020-02-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة مكة المكرمة، عبر النظام الآلي للإنذار المبكر، من تساقط أمطار على عدد من محافظاتها، بداية من الساعة الواحدة من مساء الاثنين وحتى الثانية من مساء الثلاثاء.

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وتشهد هذه الحالة المطيرة كلٌّ من أضم، الجموم، الطائف، العاصمة المقدسة، الكامل، بحرة، جدة، خليص، رابغ، ميسان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم عدداً من مقاطع الفيديو التي ترصد تساقط الأمطار على منطقة مكة المكرمة، وخاصة في الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام، ودشنوا وسم “مكة الآن”، والذي نشروا مقاطع الفيديو عليه.

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