شكرا لقرائتكم خبر عن أسد يلتهم “جاموس ضخم“بسرعة لا تصدق.. وحينما أوشك على افتراسه حدثت الصدمة!.. (فيديو لأصحاب القلوب القويه فقط) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في فيديو مرعب، يظهر أسد وهو يلتهم جاموس بسرعة كبيرة، في مشهد صادم..

ولكن قبل مشاهدة الفيديو، نقرأ معكم بعض المعلومات عن "الجاموس" كالتالي:

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أسد يلتهم “جاموس ضخم“بسرعة لا تصدق.. وحينما أوشك على افتراسه حدثت الصدمة!.. (فيديو لأصحاب القلوب القويه فقط)

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ترتبط معيشة الجاموس المائي البري Bubalus arnee بالمستنقعات والأنهار ويقضي معظم النهار في الماء، وقد كانت حيواناته تجوب المناطق من شرق نيبال والهند إلى فييتنام شرقاً وماليزية جنوباً ولكن أعداده تضاءلت كثيراً ويقدر أن ما تبقى منها يعيش في بوتان Bhutan والهند ونيبال وتايلند فقط. والجاموس البري التايلندي هو الأكبر حجماً بين أصناف الجاموس البري. ويعود تناقص أعداده إلى تزاوجه مع الجاموس المدجن وتلاشي البيئات التي كانت ترعى فيها بسبب تحويلها إلى مناطق زراعية، إلى جانب صيد العديد منها. وقد قدر أن ما تبقى من الجاموس البري عام 2000 لا يتجاوز 4000 رأس.

يدعى النوع Bubalus bubalis باسم الجاموس الهندي أو المائي، وهو نوع آسيوي المنشأ دجن من أسلافه من الجاموس البري، وعرف في الصين خلال الألفية الثانية قبل الميلاد، ويقال إن الجاموس ظهر في مصر بعد الفتح العربي في القرن التاسع، كما نقله الفرنجة أبان الحروب الصليبية إلى أوروبا في العصور الوسطى فتأقلم مع مناطقها الباردة. تبدو حيواناته ضخمة الجثة قوية البنيان قد يصل وزن الذكر منها إلى نحو 800كغ. وينتشر في عدد كبير من البلدان مثل الهند والصين والباكستان وصولاً إلى مصر وبلغاريا وإيطاليا وروسيا وألبانية وإندونيسية وشمالي أسترالية وغيرها.