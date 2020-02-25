قتل بقرة فأجبروه على الزواج من قاصر!

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أُجبر رجل هندي علي الزواج من طفلة لا يتعدى عمرها الـ13 عامًا، بعد أن صدم بدراجته بقرة وقتلها عن طريق الخطأ!

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وذكر موقع تايمز ناو الإخباري الهندي، أن الرجل قتل بالخطأ بقرة لأحد أفراد عشيرة خاب الشهيرة في قرية باثاري بمدينة فيديشا في ولاية ماديا براديش وسط الهند، حيث لا تزال القبيلة تطبق ضمن تقاليدها سياسة قديمة؛ مما دفع القبيلة على إجباره بالزواج من بنت صاحب البقرة رغم صغر سنها.

ودعا مالك البقرة الرجل لاجتماع مع القبيلة، وأمره بالزواج من ابنته الصغيرة حتى يكفر عن جريمته، حيث وافق الرجل على مطلبه.

وقالت صحيفة نافبهارات تايمز الهندية: بدأ الرجل في تنفيذ إملاءات سياسة بانشايات الغريبة، والتي تتضمن تحضير الولائم لسكان القرية، والاستعداد لحفل الزفاف، إضافة لأخذ الحمام المقدس والمعروف في الهند باسم غانجا سن.

