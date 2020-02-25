مميزات هاتف Xperia 1 II من سوني

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أعلنت شركة سوني عن هاتفها الرائد التالي Sony Xperia 1 II عبر الإنترنت على منصة يوتيوب بعد إلغاء عقد المؤتمر العالمي MWC 2020؛ بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

مزايا Sony Xperia 1 II:

ويوفر الهاتف أحدث معالجات، وكاميرا مجددة، ودعماً لشبكات الجيل الخامس، وإلى جانب ذلك يتميز بشاشة 4K HDR OLED بقياس 6.5 إنش مع نسبة عرض إلى ارتفاع سينمائية 21:9.

الكاميرا:

كما يتضمن هاتف Sony Xperia 1 II كاميرا خلفية ثلاثية العدسة موجودة على الجانب الأيسر من الهاتف، وهناك عدسة أساسية بدقة 12 ميغابيكسل، وعدسة واسعة جدًا بدقة 12 ميغابيكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميغابيكسل.

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وتوفر الكاميرا الجديدة مستشعرات أكبر وعدسات أسرع، ولديها ميزات مثل Eye Autofocus في الوقت الحقيقي، إلى جانب مستشعر 3D iTOF، مما يساعد على زيادة سرعة التركيز.

وأما عن الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميغابيكسل موجودة في الحافة العلوية.

ويعمل بواسطة معالج Snapdragon 865 الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G، ولديه 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، كما أنه داعم لتصنيف IP65/IP68 لمقاومة المياه والغبار.

البطارية:

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير داعمة للشحن اللاسلكي.

كما يتميز هاتف Xperia 1 II بتطبيق Cinema Pro بالاشتراك مع قسمي CineAlta و Alpha من سوني، والذي يمكنك من إنشاء مقاطع فيديو بمظهر احترافي، بالإضافة إلى تقنية 360 Reality Audio، والتي توفر صوتًا واضحًا في جميع السيناريوهات.

