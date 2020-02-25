ساعة ذكية جديدة بتصميم أنيق ووظائف متطورة

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أطلقت شركة توري بورش ساعة ذكية جديدة تجمع بين التصميم الأنيق والوظائف المتطورة، وتعتمد الساعة الذكية ToryTrack Tory الجديدة على نظام التشغيل غوغل Wear OS.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الساعة الذكية الجديدة تأتي في ثلاثة موديلات مختلفة، ويتوفر موديل بسوار أزرق مع ساعة زرقاء، وموديل يجمع ساعة باللون الذهبي الوردي بسوار فاتح اللون، وموديل يضم ساعة باللون الذهبي مع سوار باللون الأسود.

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وتأتي جميع الموديلات بمقاس 40 ملم ومزودة بشاشة AMOLED مستديرة قياس 1.9 بوصة تعمل بدقة وضوح 390×390 بيكسل، مع زرين على الجانبين، وتتحمل الساعة الذكية الجديدة ملامسة الماء دون أضرار.

وأوضحت الشركة أن الساعة الذكية الجديدة تشتمل على مستشعر لقياس معدل نبضات القلب، وتمتد فترة تشغيل البطارية 24 ساعة، كما يمكن إعادة شحن الساعة بموصل مغناطيسي في غضون ساعة واحدة.

وكشفت الشركة أن تكلفة الساعة الذكية الجديدة، 295 دولاراً أمريكياً.

