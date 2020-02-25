بالفيديو.. سفير الصين يعلق على إصابة سعودي بفيروس كورونا في الكويت

قال سفير الصين لدى السعودية تشن وي، أسفت كثيرًا لإصابة مواطن سعودي بفيروس كورونا الجديد في الكويت، وأتمنى له الشفاء العاجل، مشيرًا إلى أن المرض لا يقف عند حدود دولة بعينها، وثمن «تشن وي» خلال لقاء مع «العربية» تقديم المملكة مساعدات إغاثية لبكين لمواجهة كورونا.

وقال السفير: «حصلت الصين على دعم معنوي ومالي من المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، ونعتز بالمشاعر النبيلة بين البلدين الصديق»، مستشهداً بعبارة «الصديق وقت الضيق» كحكمة إنسانية مشتركة في الثقافتين العربية والصينية، منوهاً بأن الصين والدول العربية لديهم نفس المبادئ والمشاعر.

وكان مواطن سعودي أصيب بفيروس كورونا، وذلك أثناء تواجده في دولة الكويت، وأكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت، أن حالته الآن مستقرة، ولا يوجد أي خطورة عليه، مشيرة إلى أنها مستمرة في متابعة حالته.

وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم، أنه فور علمها بوجود حالة المواطن أجرت اتصالاتها مع الجهات المختصة في دولة الكويت الشقيقة للاطمئنان على حالته، معربة عن شكرها وتقديرها للجهات المختصة في دولة الكويت على ما يلقاه المواطن من رعاية صحية.

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