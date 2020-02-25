ضبطت الحملات الأمنية المشتركة بالتعاون مع وزارة الصحة كمیات من السجائر والمعسل المخالفة داخل أحد المحال بالرياض، اليوم الاثنين. ونشر الحساب الرسمي لـ«صحة الرياض» مقطع فیديو أظهر قیام المفتشین باستخراج كمیات السجائر والمعسل التي أخفاها صاحب المحل فوق السقف إضافي. جاء ذلك خلال حملة شنتها على محال التبغ لكشف المواد المغشوشة وغیر المصرح بها ومجهولة المصدر. Advertisements اقرأ أيضا: «الجمارك» تطلق تطبيقًا جديدًا لحساب رسوم التبغ والمنتجات الأخرى بالصور.. ضبط منتجات تبغ مخالِفة في حملات بالرياض

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مفتشون يكشفون حيلة ماكرة لبيع تبغ مجهول المصدر بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.