، من تيماء.. انطلاق بطولة المملكة للحمام الزاجل لمسافة 1100 كم الأربعاء المقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - أماكن الوصول تشمل الرياض والخرج والأحساء والدمام والقطيف

تنطلق صباح الأربعاء المقبل بطولة السعودية للحمام الزاجل للمسافات الطويلة 1100 كيلومتر، بمشاركة ما يقارب 60 عضوًا و600 حمام زاجل، وتنطلق لأول مرة من ملعب نادي تيماء الرياضي بمحافظة تيماء تحت رعاية وتنظيم اللجنة السعودية لسباق الحمام الزاجل التابعة للهيئة العامة للرياضة.

وتفصيلاً، أوضح الأمين العام للجنة السعودية للحمام الزاجل فيصل أحمد الأسلمي لـ"الخليج 365" أن سباق التحدي للمسافات الطويلة تتجاوز مسافته ١١٠٠ كم، ويُقام لأول مرة، وسيتم الانطلاق من ملعب تيماء وصولاً إلى أماكن المشاركين في هذا السباق من الرياض والخرج والأحساء والدمام والقطيف. مبينًا أن السباق سيبدأ الساعة السابعة والنصف صباح الأربعاء المقبل.تيماء بطولة السعودية للحمام الزاجل للمسافات الطويلة 1100 كيلومتر ملعب نادي تيماء الرياضي اللجنة السعودية لسباق الحمام الزاجل الهيئة العامة للرياضة