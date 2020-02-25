اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع حاد



نيويورك 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

أغلقت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت على تراجع حاد يوم الاثنين.

وخسر مؤشر داو جونز الصناعي القياسي 61ر1031 نقطة، أو6ر3% ، ليصل إلى 80ر27960 نقطة.

وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 86ر111 نقطة ، أو 4ر3% ، ليصل إلى 89ر3225 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 31ر355 نقطة، أو 71ر3 % ، ليصل إلى 28ر9221 نقطة.

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