سياسي / رئيس مجلس النواب المصري يلتقي نظيره التشيلي



القاهرة 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

التقى رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال اليوم نظيره التشيلي ايفان فلوريس جارسيا، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها وتقويتها في كافة المجالات، بما في ذلك المجال البرلماني، إضافة إلى المجالين الاقتصادي والتجاري.

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