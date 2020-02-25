السعودية اليوم / إصابتان مؤكدتان بكورونا المستجد كوفيد 19 لمسافرتين وصلتا إلى الكويت



الكويت 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تأكيد إصابة مسافرتين وصلتا على متن الرحلة القادمة من إيران اليوم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وبذلك يصل عدد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس إلى خمس حالات إلى الآن.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المسافرتين كانتا ضمن المسافرين على متن تلك الرحلة وقد وضعتا في الحجر الصحي الإجباري ونُقلتا مباشرة من المطار إلى أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منذ وصولهما لأنهما تعانيان بعض أعراض المرض.

ودعت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص وذلك للحفاظ على صحة المجتمع.

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