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فيديو يرصد تساقط الثلوج على جبل اللوز
الأرصاد حذرت من تساقط أمطار وثلوج
متابعات الخليج 365 -الرياض
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة مقطع فيديو يرصد لحظة بدء تساقط الثلوج والأمطار المتجمدة على جبل اللوز في منطقة تبوك.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية واحتمال تساقط البرد وتدني في مدى الرؤية على مدن تبوك ، تيماء ضباء ، أملج ، البدع ، حقل ، الوجه.
وناشد المتحدث الإعلامي بمديرية المنطقة الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، الجميع بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق.
كما طالبهم بالبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، مع تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح ، وتوقعات أيضاً لتساقط الثلوج على المناطق المرتفعة جبل اللوز ، علقان ، والزيتة ، وأجزاء من مناطق الحرة.
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