شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة نصف طن أغذية وإغلاق 50 محلا بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية محافظة الجبيل خلال شهر جمادى الآخرة لعام 1441هـ جولات تفتيشية ميدانية على 480 منشأة غذائية من أجل إحكام الرقابة الصحية والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية وسلامة المواد الغذائية المتداولة وحفاظا على السلامة والصحة العامة.

وقال رئيس بلدية محافظة الجبيل م. نايف الدويش إن الزيارات، التي قام بها مراقبو البلدية على المنشآت الغذائية في المحافظة خلال شهر جمادى الآخرة، شملت 480 منشأة وأسفرت عن تحرير 150 مخالفة صحية، وإنذار 250 محلا، وإغلاق 50 محلا صحيا و30 محلا تجاريا وفرض غرامات مالية ومصادرة 512 كيلو جراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي و266 لترا منتهية الصلاحية أو في ظروف تخزين سيئة.

وأبان أن المخالفات، التي رصدت تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية وعدم وجود ترخيص وتدني مستوى النظافة العامة ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية وعدم التقيد باشتراطات الزى الرسمي والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير ووجود مواد مجهولة المصدر إضافة للتفتيش على الشهادات الصحية والرخص المهنية والنظافة لمختلف محلات الصحة العامة للتأكد من الالتزام بتعليمات الصحة العامة.

وأكد أن الرقابة مستمرة في جميع أنحاء المحافظة والعمل على تكثيف الأعمال الرقابية ورفع مستوى أدائها بما يكفل المحافظة على صحة البيئة بجميع أنشطتها ضمن الدور التنفيذي، الذي تقوم به البلدية في متابعة الأنشطة التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة والمنشآت الغذائية وفق معايير الجودة والسلامة، والتأكد من مطابقة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.