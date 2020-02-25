شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مركزا لشبكة دعم الملكية الفكرية في 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

دشنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية أمس، المرحلة الأولى من الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية من خلال إطلاق 21 مركزا في 5 مناطق على مستوى المملكة وهي: مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية والقصيم والعاصمة الرياض، وذلك لتسهيل الوصول للمعلومات التقنية المحلية والخدمات المتعلقة بمجالات الملكية الفكرية للجهات الأعضاء في الشبكة.

كما تم توقيع 6 اتفاقيات مع القطاعين الحكومي والخاص لكل من جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة طيبة وجامعة عفت ومدينة الملك فهد الطبية والمجلس الصحي السعودي وشركة I-be، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية د. عبدالعزيز السويلم، وحضور ممثل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية مصدق حسين.

ويأتي ذلك دلالة على أهمية الملكية الفكرية كأداة لتعزيز القيم غير الملموسة وانعكاسها على الاقتصاد العالمي عموما والاقتصاد الوطني خصوصا من خلال توليد واستخدام حقوق الملكية الفكرية والاستفادة منها واحترامها ورعايتها، وفقا لأفضل الممارسات العالمية.