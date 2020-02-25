شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مركزا لشبكة دعم الملكية الفكرية في 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
كما تم توقيع 6 اتفاقيات مع القطاعين الحكومي والخاص لكل من جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة طيبة وجامعة عفت ومدينة الملك فهد الطبية والمجلس الصحي السعودي وشركة I-be، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية د. عبدالعزيز السويلم، وحضور ممثل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية مصدق حسين.
ويأتي ذلك دلالة على أهمية الملكية الفكرية كأداة لتعزيز القيم غير الملموسة وانعكاسها على الاقتصاد العالمي عموما والاقتصاد الوطني خصوصا من خلال توليد واستخدام حقوق الملكية الفكرية والاستفادة منها واحترامها ورعايتها، وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر 21 مركزا لشبكة دعم الملكية الفكرية في 5 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.