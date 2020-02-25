شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير المصري والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة أمس، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق توفيق، والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين لا سيما ما يتعلق بالعمل الإسلامي.

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