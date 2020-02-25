شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يطمئن على مدير «دوريات» المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أن ما يقوم به رجال الأمن في تأدية مهماتهم والوفاء بواجباتهم ومواجهة الجريمة يأتي في سياق الجهود المتواصلة لتأكيد الأمن والأمان الذي ينعم به المواطن والمقيم على أرض المملكة.

وأشاد سموه، خلال زيارة مدير إدارة الدوريات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة العقيد عبدالله الغامدي؛ للاطمئنان على صحته بعد تعرضه للإصابة بطلق ناري أثناء تأدية مهامه الأمنية في متابعة القبض على مطلوب للجهات الأمنية بحي طيبة بالمدينة المنورة يوم الجمعة الماضي، بما قام به العقيد الغامدي وزملاؤه في التصدي للجناة، مثمنا شجاعتهم في مواجهة المخاطر، رافق سمو وزير الداخلية خلال الزيارة، مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي وعدد من المسؤولين.