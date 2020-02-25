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تعزيز الأمن الفكري لنزلاء السجون

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اختتمت مديرية سجون منطقة القصيم أمس، برامج توعوية لتعزيز الأمن الفكري لنزلاء السجون بالمنطقة، والتي استمرت أسبوعين، ضمن برامج تعزيز الأمن الفكري التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

وتهدف البرامج إلى تحصين النزلاء فكريا ضد الأفكار المنحرفة التي تُهدد أمن المجتمع وسلامته، وشملت محاضرات توعوية قدمها فضيلة عضو الإفتاء بالمنطقة الشيخ د. عبدالله الطيار، ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشيخ وجب بن علي العتيبي.

وتخلل البرامج عرض لوحات وعبارات تُعزز مفهوم الوسطية والأمن الفكري وورشة عمل فنية أدارها الفنان التشكيلي علي بن صالح النقيدان، مع مسابقات للنزلاء بالرسم للأمن الفكري، وتم تسليم الجوائز للنزلاء الفائزين وتكريم المُشاركين من قبل مدير سجون المنطقة العميد خالد بن منصور الجربوع.

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