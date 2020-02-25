شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الأمن الفكري لنزلاء السجون والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف البرامج إلى تحصين النزلاء فكريا ضد الأفكار المنحرفة التي تُهدد أمن المجتمع وسلامته، وشملت محاضرات توعوية قدمها فضيلة عضو الإفتاء بالمنطقة الشيخ د. عبدالله الطيار، ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشيخ وجب بن علي العتيبي.
وتخلل البرامج عرض لوحات وعبارات تُعزز مفهوم الوسطية والأمن الفكري وورشة عمل فنية أدارها الفنان التشكيلي علي بن صالح النقيدان، مع مسابقات للنزلاء بالرسم للأمن الفكري، وتم تسليم الجوائز للنزلاء الفائزين وتكريم المُشاركين من قبل مدير سجون المنطقة العميد خالد بن منصور الجربوع.
كانت هذه تفاصيل خبر تعزيز الأمن الفكري لنزلاء السجون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.