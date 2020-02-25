شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل مبادرات «كيف نكون قدوة» بلغة القرآن والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ فؤاد العمري، أن حلقات النقاش تطرقت إلى عدد من المحاور منها تحفيز منسوبي الهيئة على تبني تلك المبادرات، والمشاركة الفاعلة في برامجها وفعالياتها والعمل على نجاحها، والعمل المستمر على إثرائها من خلال العمل على توصيفها، وتوضيح أهدافها وآثارها المتوقعة في الارتقاء بالعمل الإداري والميداني وكيفية تنفيذ فعالياتها وبرامجها المتعددة.
وبّين الشيخ العمري أنه تم تنفيذ 7 حلقات شملت معظم محافظات المنطقة، بحضور رؤساء الهيئات ومساعديهم.
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