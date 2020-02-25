شكرا لقرائتكم خبر عن التعريف بالمواقع التراثية في «هايكنج السعودية» والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف الفعالية إلى التعرف على المواقع التراثية في المحافظة والتشجيع على ممارسة الرياضة في أرجائها، كما تمت زراعة شتلات بالتعاون مع بعض الجمعيات البيئية من مختلف مناطق المملكة، وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الجهات الحكومية والمهتمين في هذا الجانب.
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، حرص فرع الوزارة على المشاركة المجتمعية وبالتعاون مع الجهات الحكومية لما ينمي بيئة المنطقة ويخدم أبناءها من المواطنين والمقيمين.
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