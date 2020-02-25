شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 14 ألف طالب وطالبة في جامعة أم القرى اليوم والان نبدء بالتفاصيل

تحتفي جامعة أم القرى اليوم، بتخريج أكثر من 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية يمثلون الدفعة الـ 68 للعام الجامعي 1440 - 1441هـ، برعاية وحضور الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وتشريف نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وحضور أولياء أمور الطلاب وأمهاتهم في الاستاد الرياضي بالعابدية، كما ستحتفي بطالباتها الخريجات يوم الجمعة المقبل.

ويقدر عدد خريجي الدفعة الـ 68 المحتفى بهم من الطلاب بنحو 6233 خريجا، و8130 طالبة، من مختلف التخصصات والدرجات العلمية، ليصل مجموع الخريجين 14363 طالبا وطالبة، 13145 منهم في مرحلة البكالوريوس، و205 في الدبلوم، ومرحلة الماجستير 618، و197 ضمن مرحلة الدكتوراة.