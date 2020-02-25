شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 14 ألف طالب وطالبة في جامعة أم القرى اليوم والان نبدء بالتفاصيل
ويقدر عدد خريجي الدفعة الـ 68 المحتفى بهم من الطلاب بنحو 6233 خريجا، و8130 طالبة، من مختلف التخصصات والدرجات العلمية، ليصل مجموع الخريجين 14363 طالبا وطالبة، 13145 منهم في مرحلة البكالوريوس، و205 في الدبلوم، ومرحلة الماجستير 618، و197 ضمن مرحلة الدكتوراة.
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