شكرا لقرائتكم خبر عن قاعات سينما ومحلات في «بوليفارد الظهران» والان نبدء بالتفاصيل

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز الفرص الاستثمارية التي ستطرحها في ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» والذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية في الرياض خلال الفترة 24-26 فبراير الجاري، وهو مشروع إنشاء «بوليفارد الظهران».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن مشاركة الأمانة في الملتقى تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الشرقية، خاصة في المحافظات والمدن التابعة لها، وعرض جميع الخِدْمات والتسهيلات التي تقدمها الأمانة ممثلة بجميع وكالاتها وإداراتها للمستفيدين عامة والمستثمرين على وجه الخصوص.

وأشار إلى أن من أهم الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها مشروع «بوليفارد الظهران» والذي يقع ضمن أحد أهم المخططات السكنية، موضحا أن المشروع ترفيهي - تجاري يخدم المنطقة، وهي أحد أهم الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص، موضحا أن الفرصة الاستثمارية للمشروع تم تخصيص أرض لها بمساحة تتجاوز الـ 22 ألف متر مربع، وتضم قاعات سينما ومحلات تجزئة ومسطحات خضراء وممرات للمشاة ومواقف سيارات ودورات مياه ومنطقة خدمات عامة.

وأكد الصفيان أن هذه الفرصة الاستثمارية وما تتضمنه من مشروع تنموي ترفيهي حيوي تعتبر أحد أهم الفرص التي تعمل أمانة المنطقة الشرقية على توفيرها للقطاع الخاص للاستثمار، والتي تعتبر من الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص لخدمة المواطن والمقيم، من خلال تنفيذ مشاريع هامة تخدم المنطقة الشرقية وقاطنيها.