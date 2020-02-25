شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية ينوه بحرص القيادة على التكامل الاقتصادي الخليجي والان نبدء بالتفاصيل
ونوه سموه بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- على التكامل الاقتصادي مع دول الخليج، وبناء علاقات تجارية واستثمارية مميزة، تسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد، وتنمي العلاقات التجارية البينية مع دول المجلس، وتؤسس لمرحلة من التكامل التجاري والاقتصادي، مبينا أهمية دور الاتحاد في تيسير الحركة التجارية بين دول المجلس، وتأسيس بيئة استثمارية واعدة، متمنيا سموه للمشاري ومنسوبي الاتحاد التوفيق في مهام عملهم.
من جهته، عبر أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون د. سعود المشاري عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات، مبينا أن الاتحاد وفق إستراتيجيته يسعى لتفعيل دور القطاع الخاص، وصولا إلى تحقيق الوحدة الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية المملكة ودورها الفاعل في الاقتصاد الخليجي، بما توفره رؤيتها الطموحة من فرص للقطاع الخاص.
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