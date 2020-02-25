شكرا لقرائتكم خبر عن 60 طالبا جامعيا يتعرفون على «المريخ 2020» والان نبدء بالتفاصيل

نظم نادي الزيارات وعمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن محاضرة علمية بعنوان «المريخ 2020»، قدمها كاتب الخيال العلمي السعودي حسن الخاطر، بحضور أكثر من 60 طالبا.

وتناول المحاضر جهود وكالات الفضاء في استكشاف المريخ في القرنين العشرين والحادي والعشرين، مما ساهم في تشكيل قاعدة بيانات أساسية حول كوكب المريخ مثل معرفتنا بحجمه وكتلته وجاذبيته ودرجة حرارته وغلافه الجوي، وتحدث عن آخر رحلات المريخ لمركبة «انسايت» التي أطلقتها ناسا في عام 2018م، وهي مركبة ثابتة وغير متحركة مهمتها معرفة ما بداخل المريخ.

وانتقل المحاضر بعد ذلك إلى الحديث عن رحلات المريخ التي سوف تطلق من عام 2020م الحالي، وأشاد بجهود الإمارات العربية المتحدة في استكشاف المريخ من خلال مشروعها مسبار الأمل، الذي سوف يطلق في هذا العام من شهر يوليو ومن المتوقع أن يصل إلى كوكب المريخ في الربع الأول من عام 2021م، الذي يصادف الذكرى الخمسين لتأسيس الإمارات العربية المتحدة، وأخيرا تحدث المحاضر عن هندسة كوكب المريخ وما هي الطرق العلمية التي من خلالها نستطيع أن نجعله كوكبا يدعم الحياة.

كما تحدث في الختام رئيس نادي الزيارات م. عبدالله المالكي، حيث قدم شكره إلى المحاضر وعبر عن سعادته بهذه المحاضرة، التي تهدف إلى تنمية الثقافة العلمية لدى الطلاب ومواكبتهم للتطلعات المستقبلية في الصروح العلمية.