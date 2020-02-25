شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 342 طن «مخلفات حجمية» خلال شهر بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف المبادرة إلى تقديم أفضل الخدمات لسكان المحافظة للتخلص الأمثل من المخلفات كبيرة الحجم بالطريقة المناسبة، حيث تقوم البلدية باستقبال طلبات المستفيدين من سكان المحافظة عبر الهاتف رقم ”0138669260 - 0138669261“، وذلك ضمن مبادراتها لتحسين المشهد الحضري بالمحافظة.
وقال رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني إن المبادرة تعد خدمة جديدة بغرض دعم وتقديم أفضل الخدمات لسكان المحافظة والتخلص الأمثل من المخلفات بطريقة مناسبة.
وبين أن هذه الخدمة تهدف إلى المساعدة في التخلص من النفايات كبيرة الحجم من قطع الأثاث والمفروشات القديمة، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية الكبيرة التي تختلف في طبيعتها وحجمها عن النفايات المنزلية اليومية، لافتا إلى أن هذه الخدمة أنشئت للقضاء على ظاهرة تراكم المخلفات كبيرة الحجم بجوار حاويات النفايات في الأحياء السكنية، والانعكاس السلبي من تلك الممارسات غير السليمة بصورة تشوه المنظر الجمالي للمحافظة.
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