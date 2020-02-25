شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية يحصد المراكز المتقدمة في 3 مسابقات وطنية والان نبدء بالتفاصيل
وأكد د. الشلعان، خلال استقباله الطلاب وأولياء أمورهم، أن دعم القيادة الرشيدة للتعليم لا يقتصر على التعليم الأساسي، بل يشمل المنهج بمنظوره الشامل والتهيئة للطلاب والطالبات وفق احتياجاتهم ورغباتهم بما فيها من الأنشطة الطلابية، لاسيما الأنشطة اللاصفية بجميع فروعها العلمية والثقافية والرياضية والتقنية وغيرها، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على توفير البيئة التنافسية والمناسبة للإسهام في اكتشاف المواهب والموهوبين مبكرا والإعداد لها في برامج خاصة للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة عبر تنميتها وتحفيزها وتسخير الإمكانات للوصول إلى الإبداع.
وقال د. الشلعان: إن مشاركة إدارة التعليم بطلابها في المسابقات الوطنية تأتي لمشاركة الزملاء من بقية مناطق المملكة لتبادل الخبرات ورفع مستوى التنافس الإيجابي، مشيرا إلى أن تحقيق المراكز المتقدمة يبعث بالفخر والاعتزاز للطلاب وأولياء الأمور وأسرة التعليم؛ لأنها تأتي كترجمة للجهود المبذولة من الرعاية والاهتمام والدعم.
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