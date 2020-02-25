شكرا لقرائتكم خبر عن الخبر تتخلص من 800 حاجز للمواقف أسبوعيا والان نبدء بالتفاصيل

تزيل بلدية الخبر أسبوعيا ما بين 400 إلى 800 حاجز، تم وضعها في الشوارع المختلفة لحجز المواقف فيما تطبق العقوبات والغرامات بحق المنشآت التجارية التي تقوم بوضعها.

أوضح ذلك رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي لـ«اليوم» مشيرا إلى أن تلك الحواجز والتعديات تعد مخالفة صريحة للأنظمة، كما أنها تعيق حركة المارة والسيارات وتشوه المنظر العام، منوها بأن البلدية تقوم بحملات مستمرة على كل شوارع وأحياء الخبر، وذلك في إطار خطتها الهادفة إلى القضاء على هذه المخالفات والحد من الظواهر السلبية.

وأضاف: إن البلدية تقوم بشكل أسبوعي بإزالة العديد من التعديات والحواجز المخالفة ما بين «ألواح وأقماع وإطارات وأحجار» تم وضعها بشكل مخالف لحجز مواقف السيارات، بالإضافة إلى بعض التعديات على الأرصفة المتمثلة في وضع خزانات وغرف حراسة وغيرها من التجاوزات، وذلك في إطار اهتمامها بإزالة الملوثات البصرية والمخالفات التي تشوه المنظر العام للمدينة.

وأكد م. الزايدي على ضرورة تعاون المجتمع وعدم استغلال الأرصفة العامة والشوارع لغير ما خصصت له، والإبلاغ عند وجود أي مخالفة بواسطة الرقم المخصص للبلاغات «940» حتى يتسنى للبلدية سرعة الوقوف على الملاحظة ومعالجتها في حينه.

من جهة أخرى توجهت ”الخليج 365” لبعض أحياء مدينة الخبر ورصدت قيام بعض المخالفين بوضع حواجز أمام المنازل والمحلات التجارية لمنع السيارات الأخرى من الوقوف.