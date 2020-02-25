شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 782 طالبا متفوقا في القطيف والان نبدء بالتفاصيل
وهنأ مدير مكتب تعليم القطيف عبدالكريم العليط، الطلبة المتفوقين، وأعرب عن سعادته لرعاية المحافظ حفل التفوق، ومشاركته أبناءه فرحتهم، مشيدا بالدعم الذي يحظى به التعليم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، والمتابعة الدائمة والمستمرة من سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، مثمنا النهضة التعليمية التي تعيشها المملكة والإنجازات التي تحققت.
وانطلقت مسيرة الطلاب والطالبات المتفوقين، والبالغ عددهم 782 طالبا وطالبة، أعقب ذلك عرض أوبريت التفوق «سواعد وطن» من تأليف الكاتب علي المصطفى، والذي شارك فيه نخبة من الطلاب المتميزين، وتضمن أربع لوحات حملت اسم «الرسول، والتربية والأسرة، والمعلم، والوطن».
من ناحيته، هنأ المحافظ المتفوقين والمتفوقات من أبناء وبنات الوطن، مثمنا دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للتعليم؛ كونه الأساس في ارتقاء الدول، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان -حفظهم الله-، ومنسوبي مكتب التعليم بمحافظة القطيف.
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