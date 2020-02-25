شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة سعودية في المؤتمر الدولي لـ«السنة الأولى الجامعية» والان نبدء بالتفاصيل
ويُعد هذا المؤتمر السنوي من أهم الأحداث العالمية في مجال التدريس الجامعي، وخصوصا السنة الأولى الجامعية، التي يطلق عليها في المملكة السنة التحضيرية،
ويشرف على تنظيم المؤتمر المركز الوطني الأمريكي لموارد وأبحاث تجربة السنة الأولى الجامعية والطلاب المنتقلين «جامعة كارولاينا الجنوبية».
ويستهدف المؤتمر مساعدة المختصين والمسؤولين في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، في التخطيط والتنفيذ الأمثل لبرامج دعم وتعزيز تعلم وتعليم ونجاح طلاب السنة التحضيرية، وذلك بحضور أكثر من 1700 شخص، منهم مسؤولون وإداريون في الجامعات والكليات ممن يشرفون على طلبة السنة الأولى في الجامعات.
ويقام على هامش المؤتمر معرض مصاحب، يشارك فيه أكثر من 50 مؤسسة تعليمية ودار نشر وجمعية علمية، ومراكز أبحاث وبيوت خبرة متخصصة بتعلم وتعليم وتهيئة الطلاب المستجدين للدراسة الجامعية.
وشارك الفهيد كذلك في أعمال المجلس الدولي الاستشاري للمركز الوطني الأمريكي لتجربة السنة الأولى الجامعية بصفته عضوا في هذا المجلس، وكان من أهم القرارات التي اتخذها المجلس تعزيز جهود المشاركة في البحوث والدراسات الخاصة بعرض تجربة السنة الأولى الجامعية في الدول، ومنها المملكة العربية السعودية، وتم تشكيل فريق بحثي لإنجاز مجموعة من الدراسات التي تسعى لتوثيق هذه التجارب.
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