شكرا لقرائتكم خبر عن عزل سعودي مصاب بالفيروس في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت دولة الكويت، أمس، أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن سعودي، مؤكدة أنه كان عائدا من مشهد بدولة إيران.

وأفادت بأنه تم تسجيل حالتين أخريين لكويتي الجنسية، وشخص آخر، وأنها عملت على ترتيب إجراءات العزل للمصابين والتي تصل لنحو 14 يوما.

وذكرت أن السعودي المصاب بالفيروس يبلغ من العمر 61 عاما، وأن الحالة الصحية للمصابين الآخرين طبيعية، ولم تظهر عليهم أي أعراض للمرض.

وأصدرت وزارة الصحة السعودية بيانا، قالت فيه: «إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة الكويتية عن إصابة مواطن سعودي في الكويت قادم من إيران بفيروس كورونا الجديد، نوضح أن التنسيق قائم مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن الذي سيبقى في الكويت لحين شفائه، وفقا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية».

وتواصلت ”الخليج 365” مع نائب السفير السعودي في الكويت د. حسن الأنصاري، وسؤاله عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها حيال وضع ترتيبات مع ذوي السعودي المصاب، من أجل زيارته أثناء فترة العزل، وما إذا كانت هناك ترتيبات لنقله إلى المملكة، من أجل إكمال فترة العلاج.

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وكشف د. الأنصاري أن السعودي المصاب بالفيروس، مقيم في الكويت، وهناك تنسيقات بين وزارة الصحة السعودية، مع نظيرتها بالكويت، ليتم استكمال العلاج في الكويت، وحول بقية التفاصيل، ذكر أنه سيتم بثّ بيان من السفارة في وقتٍ لاحق.

وأكد أن حالة المواطن السعودي المصاب في دولة الكويت، مستقرة، ولا توجد أي خطورة عليه، مشيرًا إلى أن السفارة مستمرة في متابعة حالته.

وأوضح أنه فور العلم بوجود حالة المواطن، أجرت السفارة اتصالاتها مع الجهات المختصة في دولة الكويت؛ للاطمئنان على حالته، معربًا عن شكره وتقديره للجهات المختصة في دولة الكويت ،على ما يلقاه المواطن من رعاية صحية.

وشددت السفارة على المواطنين بضرورة اتباع التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة الكويتية، والالتزام بإجراءاتها، والاتصال عند وجود حالة طارئة.