شكرا لقرائتكم خبر عن تذليل «صعوبات» العمالة الباكستانية بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

بحث مدير عمل الخبر منصور آل بن علي، مع القنصل الباكستاني للرعاية الاجتماعية محمود لطيف، التحديات والصعوبات التي تواجه العمالة من الجنسية الباكستانية.

وأثنى القنصل الباكستاني على الجهود الكبيرة والبناءة التي يقدمها المكتب في خدمة العمالة الباكستانية.

ورحب آل بن علي بالزيارة، وأكد حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة بمكتب الخبر، على تذليل الصعوبات التي تواجه العمالة الوافدة دون استثناء.