شكرا لقرائتكم خبر عن تذليل «صعوبات» العمالة الباكستانية بالخبر والان نبدء بالتفاصيل
وأثنى القنصل الباكستاني على الجهود الكبيرة والبناءة التي يقدمها المكتب في خدمة العمالة الباكستانية.
ورحب آل بن علي بالزيارة، وأكد حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة بمكتب الخبر، على تذليل الصعوبات التي تواجه العمالة الوافدة دون استثناء.
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