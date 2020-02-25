شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 40 منشأة مخالفة بخميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت بلدية خميس مشيط مؤخرا 36 منشأة صحية ومهنية مخالفة وأغلقت 7 منشآت أخرى. وتمثلت المخالفات في تدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية وبيع منتجات غذائية تالفة أو مجهولة المصدر بالإضافة إلى عدم وجود أو تجديد التراخيص البلدية اللازمة والشهادات الصحية لدى بعض العاملين.

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