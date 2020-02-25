شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 297 متفوقا بتعليم جدة والان نبدء بالتفاصيل

تكرم الإدارة العامة للتعليم بجدة اليوم، أوائل الطلاب المتفوقين دراسيا من المرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي ١٤٣٩- ١٤٤٠هـ، برعاية الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة.

وأكد مدير عام التعليم بالمحافظة د. سعد المسعودي أن دعم الأمير مشعل بن ماجد لتعليم جدة وأبنائه المتفوقين والاهتمام بتحفيز المعلم والمتعلم، يأتي انطلاقا من اهتمام قيادتنا الرشيدة - يحفظها الله-، بالطلاب المتفوقين والعملية التعليمية لدعم مسيرة التنمية التي تعيشها بلادنا، مشيرا إلى أن هذه اللفتة هي استمرار وحافز لمواصلة التفوق العلمي للوصول لجيل متسلّح بالعلم والمعرفة، وما يحققه الطلاب والطالبات في محافظة جدة من إنجازات ما هو إلا جزء من ذلك الدعم.

وأشار مدير إدارة التوجيه والإرشاد عيسى الزهراني إلى أن عدد الطلاب المكرّمين في الحفل ٢٩٧ متفوقا يمثلون مختلف مدارس مكاتب التعليم بالمحافظة ممن تجاوزت نسبهم ٩٩.٥٠٪.