شكرا لقرائتكم خبر عن «صن نفسك» لمواجهة كورونا بجامعة جازان والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير الجامعة د. مرعي القحطاني أن الجامعة بادرت بتصميم وإقرار خطة تنفيذية شاملة لمواجهة فيروس كورونا، تستوجب تعاونا وثيقا بين جميع جهات الجامعة وكلياتها ومراكزها المختلفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وتنظيم العمل بصورة متكاملة، والاستعداد للمستجدات العالمية فيما يخص الفيروس.
وأضاف أن الحملة تستهدف تعريف المجتمع بالفيروس وطرق انتقاله والوقاية الصحيحة منه، وتدريب أكبر شريحة ممكنة على طرق الوقاية، وقياس أثر الحملة على تحسين الوعي والمعرفة لدى المتلقين.
وأوضحت المشرفة على كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة د. منال المالكي، أن الحملة ستشمل كافة شرائح المجتمع من طلاب وطالبات الجامعة والمدارس وأعضاء هيئة التدريس والقيادات التعليمية والمرشدين الصحيين والمجتمع العام في مولات وأسواق المنطقة. وسيتم تقديم ندوات علمية ومحاضرات عامة وعروض مرئية ومحتويات بوربوينت وندوات تدريبية توعوية، كما سيتم توزيع 500 حقيبة تعليمية تحتوي على 3 بروشورات توعوية إضافة إلى كمامات طبية ومعقمات سيتم توزيعها في الندوات.
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