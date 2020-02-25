طقس العرب: تقلبات جوية تؤثر على حركة الملاحة اليوم

2020-02-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع مركز طقس العرب حدوث تقلبات جوية حادة اليوم على مناطق المملكة، ما بين أمطار رعدية وموجبات غبار وعواصف رملية.

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وأوضح حساب مركز طقس العرب، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التدوينات القصيرة توتير، أنه من الممكن أن تؤثر هذه التقلبات الجوية على حركة الملاحة الجوية في مطارات المملكة، وهي مطارات رفحاء، حائل، القصيم، الرياض، الأحساء، الدوادمي، القيصومة، الدمام.

وقال طقس العرب في تغريدته: “تقلبات جوية حادة الثلاثاء ما بين أمطار رعدية وموجات غبار وعواصف رملية، سيكون لها أثرها المباشر على حركة الملاحة الجوية في مطارات المملكة، وقد نسمع عن تعليق مؤقت لحركة الطيران في المطارات ذات اللون الأحمر كما هو مبين في الخارطة المرفقة”.

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