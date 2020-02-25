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آل الشيخ يعود من رحلته العلاجية ويصل الرياض

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الرياض - علي القحطاني - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، عودته إلى أرض الوطن، بعد فترة علاج قصيرة.

وأعرب آل الشيخ عن سعادته بعودته إلى الرياض أخيرًا، بعد تعافيه من إجراء عملية جراحية دقيقة في نيويورك.

وكان آل الشيخ قد خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة ورم داخل أحد المستشفيات في أمريكا، قبل نحو شهر.

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