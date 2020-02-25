شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الصناعة : ولى العهد سألني شماغك وين مصنوع فأدركت رسالته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال وزير الصناعة، بندر الخريف، إن سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، شدد على ضرورة الاعتزاز بالصناعة الوطنية.

وأوضح أن سمو ولى العهد سأله في الدرعية: شماغك وين مصنوع؟ فوصلتني رسالته بأهمية اعتزاز المواطن بالصناعة السعودية، ودعم المنتج السعودي.

وشدد على ضرورة أن يهتم الجميع بما فيهم المسؤولين بتفضيل المنتج المحلي من مواد استهلاكية وخلافه، مؤكدًا أن أساس الدول الناجحة مثل كوريا وألمانيا هو في قوة صناعتها المحلية.