شكرا لمتابعة خبر عن صور.. وضع اللمسات الأخيرة على مجمع الملك عبدالله الجامعي بالنيجر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اقتربت الأعمال الخاصة بمشروع إنشاء مجمع الملك عبدالله الجامعي في النيجر على الإنتهاء.

ومن المقرر أن يتم افتتاح المجمع قريبا خلال الأيام القادمة، وذلك لخدمة أكثر من ٢٥٠٠ طالب بدايةً من العام الدراسي القادم.

ويتضمن المشروع، والذى يبلغ قيمته 65 مليون دولار، فصول دراسية، ومعامل، وسكن طلابي، ومطعم مركزي، ومكتبة مركزية، ومساحات خضراء.

يذكر أن المشروع يعد من أحد مشاريع برنامج الملك عبدالله (KAAP) المعروف سابقاً ببرنامج فاعل خير.

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