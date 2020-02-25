شكرا لمتابعة خبر عن مرتضى منصور : سأغادر مصر واعتزل المحاماة اذا تم خصم نقطة من الزمالك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حول المباراة التى تم إلغائها مساء اليوم بسبب عدم تمكن فريقه من الوصول للمعلب لمواجهة الأهلي، ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدورى المصري.
وقال منصور إن إرادة الله وهي من منعت الزمالك من الوصول إلى الملعب اليوم.
وهدد بأنه سيغادر مصر ويعتزل المحاماة ومجلس النواب اذا تم خصم نقطة واحدة من الزمالك بسبب تغيبه عن مباراة اليوم.
ووجه منصور انتقادات لعمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة، مضيفا أنه سيتوجه إلي المحكمة الرياضية الدولية لتقدم شكوى ضد الجنايني.
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