بالفيديو.. تفاصيل جديدة يكشفها المتورط مع «خاطفة الدمام» قبل ضبطه

تنصل المتهم الجديد في قضية «خاطفة الدمام»، من عملية اختطاف الأطفال الثلاثة التي تمت قبل 20 عامًا وقال إنه توقع أن هؤلاء الأطفال أبناؤها وليسوا مختطفين، موضحًا أن خلال السنوات الماضية لم يقابل الأولاد أي نقاط تفتيش لإبراز الهويات لهم.

وقال خلال حوار أجرته معه قناة الإخبارية قبل ساعة من إلقاء القبض عليه، إن لديه 4 أولاد أعمارهم ليس متأكدًا منها لكنه أقسم أنهم أولاده، مشيرًا إلى أنهم مقيمون في اليمن ويذهب لهم كل شهرين.

وبحسب «الإخبارية» فإن المتهم نفى أن يكون متزوجًا منها وأن مهمته فقط كانت القيام بتوصيلها هي أو الأطفال فقط واستمر ذلك 11 عامًا، إلا أن مصادر للقناة أكدت أن الرجل كان مع المرأة منذ أكثر من 16 سنة، وأنه زوجها وليس قائدها، رغم أن هناك معلومات متضاربة في هذا الجانب.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه مستجدات قضية المتهمة بخطف الأطفال بالدمام؛ حيث ذكرت مصادر أنه تم اليوم الاثنين القبض على شخص غير سعودي مرتبط بعلاقة مع المتهمة بالاختطاف.

ونبشت القصة من غياهب الماضي، بعد أن أعلنت شرطة المنطقة الشرقية أنه تم إلقاء القبض على امرأة قامت باختطاف طفلين قبل 20 عامًا، بعد أن تقدمت بطلب رسمي لاستخراج هويتين وطنيتين لمواطنين اثنين ادعت أنهما لقيطان.

وادعت المرأة في طلبها أن المواطنین لقیطان، عثرت عليهما، وتولت تربیتھما والاعتناء بھما دون الإبلاغ عنھما، وقد رافق تاريخ ادعائها العثور عليهما تسجيل بلاغين في أحد المستشفیات بمدينة الدمام، كان الأول بتاريخ 14 ربیع الآخر 1417ھـ، والثاني بتاريخ 08 ربیع الآخر 1420ھـ.

وأوضح المتحدث أن الجهات المختصة قامت بتوقيف المواطنة؛ لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامیة حیال القضیة.

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من جهة أخرى، قال أستاذ قانوني إن تهمة الخطف من الجرائم التي تهز كيان المجتمع وتعتبر جريمة تعزيرية وفيها المجال واسع من حيث العقوبات لولي الأمر؛ حيث يصل الأمر في بعض الحالات إلى «القتل تعزيرًا»، مؤكدًا أن جريمة الخطف تعتبر من الجرائم البشعة ويكون فيها العقاب رادعًا، بحسب تقرير نشرته قناة «الإخبارية».

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