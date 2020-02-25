السعودية | 60.4 مليار ريال توزيعات نقدية لمساهمي 52 شركة مدرجة خلال 2019

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بلغ إجمالي التوزيعات النقدية لـ52 شركة مدرجة على مساهميها خلال عام 2019 (شاملة توصيات 26 شركة) نحو 60.389 مليار ريال.

وتختلف فترة التوزيعات من شركة إلى أخرى، فمثلا هناك شركات توزع عن كامل العام، وشركات توزع بشكل نصف سنوي، وشركات توزع بشكل ربعي، وشركات توزع كل تسعة أشهر.

وبحسب رصد “الاقتصادية” فوزعت 34 شركة على مساهميها 24.171 مليار ريال عن النصف الأول 2019، في حين وزعت تسع شركات عن فترتي الربعين الأول والثاني نحو 5.628 مليار ريال، (2.832 مليار ريال عن الربع الأول، و2.795 مليار ريال عن الربع الثاني).

فيما وزعت تسع شركات أرباحا نقدية على مساهميها خلال الربع الثالث 2019 نحو 2.965 مليار ريال، أما الربع الرابع فأوصت ووزعت ست شركات 2.567 مليار ريال منها شركتان لم توزع حتى الآن وهما “اس تي سي” وشركة “المتقدمة للبتروكيماويات”.