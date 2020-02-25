جهاد الخالدي: بدء تدريس الموسيقى بالمملكة العام المقبل

2020-02-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى، جهاد الخالدي: إن العام المقبل سيشهد بداية تدريس الموسيقى في مدارس المملكة، وذلك في مدارس رياض الأطفال وعدد من مدارس المرحلة الابتدائية، من خلال فصول تعليم الغناء الجماعي “الكورال”.

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وأضافت خلال مداخلة هاتفية أجرتها مع برنامج “يا هلا”، المذاع على قناة روتانا خليجية، ويقدمه الإعلامي مفرح الشقيقي، أنه سيكون هناك صعوبة في بدء تدريس الموسيقى في كل المدارس دفعة واحدة، ولذا سيطبقون تدريسها على دفعات؛ وذلك لعدم وجود كوادر كافية للتدريس.

وأوضحت أنهم سيعلمون الأطفال في البداية كيفية الغناء الجماعي “الكورال”، من أجل تنمية إحساسهم بالألحان، موضحة أنهم سيقومون بتدريب مجموعة من السعوديين لمدة عام وتأهيلهم للعمل في تدريس الموسيقى للأطفال.

وتابعت أن الهيئة ستنسق مع وزارة التعليم وبعض الجامعات الخاصة لتأهيل معلمين يتولون تدريس الموسيقى قبل بداية العام الدراسي.

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