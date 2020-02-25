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شكرا لقرائتكم إليسا بعد استمرار الرحلات اللبنانية إلى إيران: دولتنا وقحة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إليسا بعد استمرار الرحلات اللبنانية إلى إيران: دولتنا وقحة!
لكي لا يغضب حزب الله من بيروت
متابعات الخليج 365 - متابعة
أبدت المطربة اللبنانية إليسا استياءها من عدم إصدار حكومة بلادها قرارًا بوقف الرحلات الجوية من وإلى إيران، بعد إعلان انتشار فيروس كورونا المستجد هناك.
واستنكرت إليسا في تغريدة لها عبر تويتر: دولتنا وقحة، لا أجد كلمة تعبّر أكتر عما يحدث.. حتى إن كان المصابين جايين من الفاتيكان، وقّفوا الرحلات.. ولكن لكي لا يغضب حزب الله لن نوقف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هذا العالم! وفوق هذا كله يقولوا لنا لا داعي للهلع!!
واعتبر وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن إيقاف الرحلات مع إيران تدبير سابق لأوانه، محذرًا من تبعاته.
وأعلن وزير الصحة الإيراني، اليوم الاثنين، عن تسجيل 12 حالة وفاة و47 حالة إصابة بفيروس “كورونا” في البلاد.
وسجلت أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في إيران، وفق ما أعلن متحدث باسم البرلمان، اليوم الاثنين، ما يرفع حصيلة وباء كوفيد-19 إلى 12 حالة وفاة.
وقال المتحدث باسم البرلمان أسد الله عباسي: إن “وزير الصحة أعلن وفاة 12 شخصًا و47 حالة إصابة في البلاد”، وفق ما نقلت عنه وكالة إيسنا شبه الرسمية للأنباء بعد جلسة مغلقة للبرلمان خصصت لبحث هذا الملف.
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